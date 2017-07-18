Из числа почетных горожан.

В Кыштыме при раскопках подвала Свято-Троицкого храма были найдены останки как минимум шести человек. Один из скелетов, которым более ста лет, принадлежит ребенку.



Фото: vk.com/svtr_hram

Исследователи считают, что приалтарное захоронение для знатных людей разорили при постройке подпорных стен в советское время. Поэтому все кости были попросту свалены в три кирпичных колодца под железными крышками.



Фото: vk.com/svtr_hram

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Найденные останки направлены на судмедэкспертизу.