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В Екатеринбурге демонтируют Макаровский мостСегодня в 17:12

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С северной стороны.

В Екатеринбурге началась реконструкция Макаровского моста. Она пройдет в несколько этапов, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Полного перекрытия движения, за исключением некоторых моментов, не предвидится.

Как сообщили "Уралинформбюро" в городском комитете по строительству, первый этап рассчитан до 2019 года. За это время планируется убрать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новый - шириной порядка 25 метров.

Кроме того, предстоит провести реконструкцию улиц Челюскинцев и Гражданской и ряда перекрестков. Под мостом будет обустроен проезд - для обеспечения транспортной связи улицы Гражданской с улицей Николая Никонова, минуя Челюскинцев.

Также в планах значатся устройство пяти подпорных стен, велопешеходной дорожки, укрепление берегов и перекладка инженерных сетей.

Демонтаж северной части Макаровского моста начнется в сентябре. До этого рабочие подготовят проезжую часть улицы Челюскинцев с низовой стороны для перевода на нее транспортного потока, а также смонтируют низководный мостик и отсыплют площадки для проведения строительных работ.

Согласно проекту, Макаровский мост предполагается расширить с 25 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. Посредине пройдет выделенная трамвайная линия, а по бокам - тротуары и велосипедные дорожки. На это потребуется около 1,9 миллиарда рублей

Разговоры о необходимости реконструкции Макаровского моста, самого длинного моста в Екатеринбурге через реку Исеть, велись давно. В 2015 году мэрия определила подрядчика для создания проекта - ООО "Городское управление дорожно-строительных работ". Спустя год проект, со второй попытки, прошел госэкспертизу. В феврале 2017 года состоялся конкурс по выбору подрядчика.

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