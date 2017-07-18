Четверти пострадавших жителей.

Администрация городского округа Староуткинск отказала четвертой части жителей, пострадавших от урагана, в материальной помощи. Проверку по факту несоблюдения законодательства проводит прокуратура Свердловской области.

Ураган, обрушившийся на Средний Урал 3 июня 2017 года, повредил 80 жилых домов на территории округа. В тот же день на территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации.

За материальной помощью в администрацию округа обратилось 212 человек. По 10 000 рублей было выделено 143 из них, 44 заявителям отказали, передает "Уралинформбюро".

Пострадавшие обратились за помощью в надзорное ведомство. Прокурор Шалинского района объехал дома тех, кому отказали в выплате денег. Одна из пострадавших была сразу же включена в список на получение помощи, по другим вопрос решается.

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