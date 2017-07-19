ЭК "Восток" открыла в Зауралье новый офисСегодня в 09:20
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В Макушино.
Энергосбытовая компания "Восток" открыла в Курганской области новый офис - в Макушино. Для него было специально построено просторное и современное здание.
Там будет работать 18 сотрудников, всегда готовых помочь клиентам профессионально и быстро решить все вопросы, связанные с энергоснабжением. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", это особенно актуально в дни наибольшей загруженности, когда пропускная способность Макушинского участка достигает 200 человек.
По принципу "единого окна" в новом офисе можно оплатить электроэнергию, услуги АО "ЭК "Восток" и ПАО "СУЭНКО", городской телефон, сотовую связь, а также узнать состояние собственного лицевого счета, сверить платежи и заключить договоры энергоснабжения.
Первым клиентом в только что открывшемся помещении стал житель Макушино Яков Лещев.
"Знаете, мне до нового офиса гораздо ближе от дома, чем до старого, да и большинству макушинцев тоже, ведь он находится практически в центре города. Сама планировка здания также более удобна: никаких темных извилистых коридоров, просторный и светлый холл, в который выходят двери кабинетов всех специалистов", - рассказал Яков Лещев.
Энергосбытовая компания "Восток" дорожит временем своих клиентов и активно развивает дистанционные сервисы. Они позволяют не выходя из дома оплатить электроэнергию и коммунальные услуги или передать показания приборов учета. Одни из востребованных - "Личный кабинет" на сайте vostok-electra.ru. Услуга доступна всем клиентам Кургана и Курганской области.
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