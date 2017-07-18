Его ждет штраф.

В Кургане 40-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за то, что он возил гроб на крыше автомобиля. Таким образом мужчина рекламировал ритуальные услуги.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД, курганец нарушил правила размещения рекламы (ч.2 ст.14.38 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

Мужчине рекомендовали убрать рекламную конструкцию с машины. В противном случае он будет привлечен к ответственности повторно.

Фото: Интересный Курган | vk.com