Онищенко готов запретить спиннеры18 июля в 18:44
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Заботясь о здоровье детей.
Россию накрыла спиннер-эпидемия. Все больше детей, да и взрослых неустанно крутят в пальцах простейшую конструкцию из подшипника и нанизанных на него лопастей - лучей.
В связи с этим Роспотребнадзор решил совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучить негативные последствия такого увлечения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко допускает даже введение запрета на продажу спиннеров.
"Я так понимаю, что начались массовые жалобы родителей на эти спиннеры, которые проявляются во вредном воздействии на здоровье. Возможностями искажения в том числе и психического здоровья ребенка. Надо разобраться, может, даже приостановить их использование и продажу. Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения", - заявил он в интервью "Известиям".
Пока опасность или польза спиннеров научно не доказаны, в Роспотребнадзоре могут дать лишь рекомендации родителям, как минимизировать потенциальный вред от такой игрушки. Не следует приобретать их с рук. При покупке стоит обратить внимание на резкий химический запах или громкий шум. Периодически стоит проверять игрушку на наличие сломанных частей, а спиннеры со светящимися элементами и маленькими батарейками давать в руки малышам лишь под присмотром взрослых.
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