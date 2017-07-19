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33 свердловских муниципалитета получат "на дворы" 900 миллионов18 июля в 20:00

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Среди них и Екатеринбург.

В Свердловской области обсудили реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". О первых результатах работы муниципалитетов в этом направлении на заседании 17 июля 2017 года доложил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

На первом этапе - до 1 июля - власти на местах должны были разработать и вынести на общественное обсуждение программы в сфере благоустройства на 2017 год. Своевременно с этим справились 73 территории, в 63 из них документы утвердили.

По результатам конкурсного отбора поддержку из областного бюджета получат 33 муниципалитета, включая все моногорода и Екатеринбург. В общей сложности на комплексное благоустройство 98 дворовых и 34 общественных территорий будет выделено свыше 908 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

К 1 августа муниципалитеты должны утвердить перечни и дизайн-проекты объектов благоустройства.

Кроме того, администрациям муниципалитетов поручено создать на официальных сайтах разделы "Формирование комфортной городской среды". На этих страницах желающие могут получить подробную информацию о программе и ответы на интересующие вопросы, а также оставить предложения по объектам благоустройства. С этой задачей к 12 июля справились 36 территорий. Менее чем за месяц спецразделы посетило свыше 100 тысяч человек.

Внимание глав муниципалитетов акцентировали на том, что главным направлением проекта является рост общественной активности и выстраивание диалога с жителями и местными сообществами.

"Сегодняшние опросы показывают, что жители о проекте знают мало и знания эти очень поверхностные. Прошу на это обратить особое внимание, и работу эту серьезно активизировать. Всем нам необходимо понимать, что при отсутствии слаженной работы администраций и населения достичь улучшения условий проживания жителей нашего региона будет невозможно", – подчеркнул Николай Смирнов.

Стоит отметить, что проект "Формирование комфортной городской среды" является одним из главных стратегических проектов региона в сфере ЖКХ. В его рамках к 2022 году в муниципалитетах Среднего Урала планируется благоустроить не менее 40% дворов и 60% общественно значимых территорий.

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