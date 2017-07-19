×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Культурное наследие Среднего Урала пополнил дом-графин18 июля в 20:02

  • Текст

И здание волостного правления.

Сразу два старинных здания из поселка Верх-Нейвинский пополнили перечень объектов культурного наследия Свердловской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия.

Первое из них - дом-графин, построенный, как гласит легенда, по прихоти Прокопия Демидова в 18 веке. Двухэтажное здание представляет собой пузатый "графин", наверху расположена небольшая башенка, в которой находится механизм часов. Изначально в нем располагалась заводская контора, теперь там находится администрация муниципалитета.


На фото: Здание волостного правления Верх-Нейвинского завода

Также в список попало здание волостного правления Верх-Нейвинского завода, построенное в 1880-х годах по проекту управляющего Гавриила Маркова. Сейчас оно требует капитальной реконструкции, после чего в нем планируется разместить историко-краеведческий музей Верх-Нейвинского.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Культуру - в массы!»

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×