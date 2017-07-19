И здание волостного правления.

Сразу два старинных здания из поселка Верх-Нейвинский пополнили перечень объектов культурного наследия Свердловской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия.

Первое из них - дом-графин, построенный, как гласит легенда, по прихоти Прокопия Демидова в 18 веке. Двухэтажное здание представляет собой пузатый "графин", наверху расположена небольшая башенка, в которой находится механизм часов. Изначально в нем располагалась заводская контора, теперь там находится администрация муниципалитета.



На фото: Здание волостного правления Верх-Нейвинского завода

Также в список попало здание волостного правления Верх-Нейвинского завода, построенное в 1880-х годах по проекту управляющего Гавриила Маркова. Сейчас оно требует капитальной реконструкции, после чего в нем планируется разместить историко-краеведческий музей Верх-Нейвинского.