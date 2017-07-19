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В Екатеринбурге переименовали остановку "Декабристов"18 июля в 19:50

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В "Академию при Президенте России".

В столице Урала переименовали автобусные и трамвайные остановки в районе пересечения улиц 8 Марта и Декабристов. Теперь общественный транспорт будет высаживать пассажиров на "Академии при Президенте России" вместо "Декабристов". Соответствующее постановление 17 июля 2017 года подписал и.о. главы горадминистрации Алексей Кожемяко, передает "Уралинформбюро".

Городскому комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети поручено заменить устаревшие дорожные знаки и информационные таблички. "Перепишут" и вывески на остановочных комплексах.

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