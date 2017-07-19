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Россия отправит туристов на облет ЛуныСегодня в 08:31

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На корабле типа "Союз".

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подписала предварительный контракт с некой зарубежной компанией на облет Луны космическими туристами. Об этом сообщил глава РКК Владимир Солнцев, передает "Уралинформбюро".

"У нас уже есть подписанный предварительный контракт, по которому финансовые условия наступают", — цитируют Солнцева СМИ.

При этом руководитель корпорации отметил, что для воплощения замысла в жизнь – в частности для модернизации корабля «Союз», необходим инвестор: "Одно дело — тот "Союз", который летает на МКС, и другое — который должен полететь к Луне".

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