Живущим в аварийных домах пермякам вернут взносы за капремонтСегодня в 08:44
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За 2 последних года.
Пермякам, чьи дома были включены в программу капитального ремонта, хотя являются аварийными, вернут собранные на эти цели взносы. Соответствующую ревизию по поручению врио губернатора края Максима Решетникова в настоящее время проводит региональный фонд капремонта, передает "Уралинформбюро".
В программу на 2017 год вошли 955 многоквартирных домов. Зданий, которые являются аварийным или его износ превышает 70%, на сегодня выявлено 123.
"Эти дома не должны были включаться в программу капитального ремонта. Граждане все эти годы платили взносы за аварийное жилье. Все ранее оплаченные с февраля 2015 года денежные средства будут возвращены собственникам помещений", - пояснил зампредседателя правительства Пермского края Антон Удальев.
На компенсацию могут рассчитывать порядка 2000 человек. Общая сумма выплат по выявленным домам составит 620 тысяч рублей.
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