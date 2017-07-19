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Живущим в аварийных домах пермякам вернут взносы за капремонтСегодня в 08:44

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За 2 последних года.

Пермякам, чьи дома были включены в программу капитального ремонта, хотя являются аварийными, вернут собранные на эти цели взносы. Соответствующую ревизию по поручению врио губернатора края Максима Решетникова в настоящее время проводит региональный фонд капремонта, передает "Уралинформбюро".

В программу на 2017 год вошли 955 многоквартирных домов. Зданий, которые являются аварийным или его износ превышает 70%, на сегодня выявлено 123.

"Эти дома не должны были включаться в программу капитального ремонта. Граждане все эти годы платили взносы за аварийное жилье. Все ранее оплаченные с февраля 2015 года денежные средства будут возвращены собственникам помещений", - пояснил зампредседателя правительства Пермского края Антон Удальев.

На компенсацию могут рассчитывать порядка 2000 человек. Общая сумма выплат по выявленным домам составит 620 тысяч рублей.

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