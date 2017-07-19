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Самолеты "отвяжут" от маршрутовСегодня в 09:24

Ради экономии времени и топлива.

К 2025 году в небе России могут появиться свободные зоны, внутри которых авиалайнеры смогут летать без привязки к маршрутам. Нововведение, касающееся эшелонов на высоте более 9000 метров, позволит оптимизировать траектории передвижения, сократив время перелетов и расход топлива, пишут "Известия".

Сначала пройдет тестирование на ограниченных участках воздушного пространства. Параллельно, с учетом европейского опыта, будут разработаны нормативы для наземного и бортового оборудования. Для самолетов, не оснащенных необходимыми системами, оставят привязку к маршрутам.

Также необходимо будет создать единый центр планирования воздушного движения для контроля за передвижением авиалайнеров, передает "Уралинформбюро".

Задача по формированию зон свободного воздушного пространства включена в проект Стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года. Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) впервые представит документ на МАКС-2017. К маю 2018 года он должен обрести окончательный вид и поступить на утверждение в правительство РФ.

Ключевые направления Стратегии призваны снизить расходы эксплуатантов и операционные затраты аэронавигационной системы более чем на 26 и 25 миллиардов рублей в год. Затраты на претворение документа в жизнь составят 210 миллиардов рублей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
АХТУНГ! Сегодня в 10:07

Это идиотизм. В воздухе будет бардак, количество авиакатастроф увеличится.

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