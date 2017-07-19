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В Прикамье заболеваемость гепатитом С выросла в 2,4 разаСегодня в 09:58

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За год.

Пермяки стали чаще подхватывать различные инфекции и паразитов. Уровень заболеваемости в январе-июне 2017 года оказался на 19,6% выше, чем годом ранее, и достиг почти 625 тысяч человек.

Самый существенный рост показал гепатит С - 2,4 раза. В целом гепатитами стали болеть в 1,6 раза чаще, сообщили "Уралинформбюро" в Пермьстате.

Продолжает увеличиваться число ВИЧ-инфицированных. За первую половину текущего года выявлено 1795 зараженных вирусом иммунодефицита человека (+12,3%), в том числе 16 детей.

Самыми распространенными по-прежнему остаются острые инфекции верхних дыхательных путей. Их перенесли почти 580 тысяч жителей Пермского края (+22,6%)

А вот количество заражений острыми кишечными инфекциями снизилось в 1,1 раза. Более чем на треть сократилась заболеваемость сальмонеллезом.

Почти вполовину реже пермяки стали болеть скарлатиной (-48,5%). Также отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом (-6,1%), туберкулезом (-3,8%) и педикулезом (-12,7%).

Стоит отметить, что 70,4% всех случаев инфекционных и паразитарных болезней приходится на детей младше 17 лет.

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