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Через Тюменскую область "пробьют" федеральную дорогу в СибирьСегодня в 10:48

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Из европейской части России.

Министерство транспорта РФ поддержало предложение о присвоении федерального статуса дороге, проходящей через населенные пункты Макушино, Частоозерье (Курганская область), Бердюжье и Ишим (Тюменская область).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального отделения ОНФ, трасса будет соединять европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Сейчас автомобилисты вынуждены ездить через Казахстан по магистрали, построенной еще в советское время. Им приходится выстаивать многочасовые очереди на границах.

Многие дальнобойщики из-за этого предпочитают региональную трассу, проходящую через Макушино и Ишим. Она узкая и разбитая, а грузовики окончательно разрушают ее.

Предполагается, что региональной дороге присвоят статус федеральной в 2018 году. Она сразу же будет приведена в нормативное состояние.

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