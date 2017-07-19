Из соломы.

22 июля 2017 года в ставропольском селе Красное (Ставропольский край) пройдет открытие соломенной "Зенит Арены". К этому событию будет приурочен турнир, в котором сыграет местная футбольная команда, передает "Уралинформбюро".

Инициатором постройки необычного стадиона стал глава КФХ "Пономарево" Роман Пономарев. На все про все ушло 4500 тюков соломы и 41 000 рублей. При этом табличка у входа на арену гласит, что не было украдено или "распилено" ни одного рубля.

Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

Звучное название было выбрано "просто в качестве стеба", чтобы посмеяться и "привлечь внимание к своему продукту". "Кроме того, стадион нужен, чтобы привлекать молодежь к спорту, чтобы она не обращала внимания на плохие привычки и не пристрастилась к ним", - рассказал Р.Пономарев в интервью Sports.ru.

В скором времени на "Зенит Арене" пройдет Кубок мира по соломенному футболу. Все будет по-настоящему - и судьи, и команды, и кубки.

Стоит отметить, что строительство петербургской "Зенит Арены" на Крестовском острове официально завершилось в конце 2016 года. За десяток лет с начала работ несколько раз менялся проект, а стоимость работ выросла в 6 раз - с 6,9 до 43,6 миллиарда рублей. Во второй половине июля 2017 года стадион принял несколько матчей Кубка конфедераций. Правда, за несколько недель до турнира пришлось полностью перекладывать игровое поле.