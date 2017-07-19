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Выпускница тюменской гимназии получила именную премиюСегодня в 10:27

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От главы региона.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вручил именную премию выпускнице гимназии ТюмГУ Екатерине Жигилевой. Награду она получила за победу в Международной химической олимпиаде.

В состязаниях, прошедших в Таиланде 6-14 июля, участвовали представители 76 стран. Екатерина выступала в составе сборной России и стала обладательницей "серебра" в личном зачете.

"Твоим успехом гордится вся Тюменская область, ты достойно справилась со сложными заданиями, проявила характер и смогла победить достойных соперников. Нужно развиваться, двигаться вперед, надеемся, что ты сможешь реализовать свой большой потенциал", - отметил глава региона Владимир Якушев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, в копилке Екатерине Жигилевой много побед на различных состязаниях. Она - победитель международной Менделеевской и Всесибирской олимпиад по химии, а также Всероссийской - по экологии и химии.

Девушка мечтает стать нобелевским лауреатом и академиком, а недавно выпускницу пригласили в Московский госуниверситет.

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