Ради реконструкции моста.

В Тюмени из-за реконструкции моста через Туру власти будут изымать земельные участки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации Тюменской области.

Работы на улицах Мельникайте и Хабаровская затронут частные участки. Их собственникам необходимо подать заявление об учете прав на наделы и другие объекты недвижимого имущества. Сделать это нужно до середины сентября в КГУ ТО "Управление автомобильных дорог" с 9 до 18 часов по адресу: ул. Республики, 143, корп.2. Там же собственники смогут познакомиться с планом работ по реконструкции моста.