Рядом с деревней Малыгино.

Сотрудники Верхнесалдинской администрации заплатили более 3,2 миллиона рублей за некачественный ремонт подъезда к деревне Малыгино.

Согласно информации с сайта госзакупок, чиновники заключили договор с индивидуальным предпринимателем Робертом Авояном 7 декабря 2016 года. 15 декабря госслужащие приняли якобы обновленную трассу, однако работы фактически выполнены не были.

Как сообщили "Уралинформбюро" в общественной организации "Гражданский патруль", они обратились с заявлением в прокуратуру. Надзиратели внесли представление главе Верхнесалдинского ГО и обратились в суд с требованием обязать подрядчика отремонтировать дорогу. Кроме того, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.