На 10%.

За 6 месяцев 2017 года в Свердловской области зарегистрировано свыше 20 000 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями - на 14% выше среднего многолетнего уровня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным санврачей, нередко в пищевых отравлениях виноваты фрукты и ягоды. Специалисты рекомендуют не покупать их на улице и в палатках, а также отказаться от употребления подпорченных продуктов.

"Имеет смысл отдавать предпочтение тем овощам и фруктам, которые естественным образом созрели сравнительно недалеко от места, где вы живёте", - уточняют в Роспотребнадзоре.