Больше половины из них - в Екатеринбурге.

На начало 2017 года по уральским городам-миллионникам разъезжало свыше 41 тысячи автомобилей с правым расположением руля. Подсчеты велись в рамках исследования "легкового" парка России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аналитического агентства "Автостат" .

Больше всего машин с правым рулем оказалось в Новосибирске - около 148 тысяч единиц (34% от всего автопарка). Чуть меньший показатель (30,7% или 95,9 тысячи машин) имеет Красноярск. На третьем месте - Омск, где насчитали 57,7 тысячи "праворулек" (18%).

Замыкают пятерку лидеров Челябинск и Екатеринбург, где доля праворульных автомобилей не превышает 5% (15,9 и 21,3 тысячи машин соответственно).

Пермь расположилась на восьмой строчке с 4 тысячами авто с правым рулем (1,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель еще ниже - 1,1% и 0,8% соответственно (40,4 и 13,7 тысячи машин).

Самый скромный процент "праворулек" в Казани - всего 0,6% (2,3 тысячи авто).

В целом по России доля правого руля в парке легковых автомобилей составляет 8,3%.

Аналитики "Автостата" считают, что высокие показатели в сибирских городах-миллионниках обусловлены соседством с Дальним Востоком, куда машины с правым рулем попадают из Японии.