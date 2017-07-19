И участки под ИЖС.

Минстрой Челябинской области признал проблемными свыше 30 многоквартирных жилых домов, строящихся сегодня на территории региона по долевой модели. Такие данные приводятся в официальном ответе чиновников ведомства на запрос "Уралинформбюро".

Львиная доля — 26 объектов — принадлежит застройщику ООО "Гринфлайт". В июне экс-директор компании Сергей Мануйлов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия - тысячи дольщиков по-прежнему ожидают свои квартиры. Остальные проблемные стройки "висят" на совести компаний "Град", "Уральская строительная компания", "Аркона" и "Жилищная инвестиционная компания".

Согласно документу, в федеральном реестре обманутых дольщиков, проживающих в Челябинской области, значатся 1287 граждан. Что до реестра областного — в него пока включено лишь 58 человек. "В настоящее время правительством Челябинской области разрабатывается "дорожная карта" по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены", — сообщил "Уралинформбюро" первый замглавы челябинского Минстроя Виталий Передерий.

Защищать интересы обманутых дольщиков челябинские власти планируют сразу по нескольким направлениям. Среди них — предоставление социальных выплат на приобретение жилья в размере 50% от стоимости жилплощади, уже оплаченной гражданином по договору участия в долевом строительстве. Также для граждан, подпадающих под определение "обманутый дольщик", предусмотрены бесплатная передача в собственность земельных участков для ИЖС, а также возможность получить в соцнайм жилье из государственного жилфонда Челябинской области. Правда, под последний пункт не попадают граждане, ранее уже заключившие договор социального найма на другое помещение, либо являющиеся собственниками жилых помещений.

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