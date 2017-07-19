Челябинским дольщикам предложили соцнаймСегодня в 11:54
- Текст
И участки под ИЖС.
Минстрой Челябинской области признал проблемными свыше 30 многоквартирных жилых домов, строящихся сегодня на территории региона по долевой модели. Такие данные приводятся в официальном ответе чиновников ведомства на запрос "Уралинформбюро".
Львиная доля — 26 объектов — принадлежит застройщику ООО "Гринфлайт". В июне экс-директор компании Сергей Мануйлов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия - тысячи дольщиков по-прежнему ожидают свои квартиры. Остальные проблемные стройки "висят" на совести компаний "Град", "Уральская строительная компания", "Аркона" и "Жилищная инвестиционная компания".
Согласно документу, в федеральном реестре обманутых дольщиков, проживающих в Челябинской области, значатся 1287 граждан. Что до реестра областного — в него пока включено лишь 58 человек. "В настоящее время правительством Челябинской области разрабатывается "дорожная карта" по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены", — сообщил "Уралинформбюро" первый замглавы челябинского Минстроя Виталий Передерий.
Защищать интересы обманутых дольщиков челябинские власти планируют сразу по нескольким направлениям. Среди них — предоставление социальных выплат на приобретение жилья в размере 50% от стоимости жилплощади, уже оплаченной гражданином по договору участия в долевом строительстве. Также для граждан, подпадающих под определение "обманутый дольщик", предусмотрены бесплатная передача в собственность земельных участков для ИЖС, а также возможность получить в соцнайм жилье из государственного жилфонда Челябинской области. Правда, под последний пункт не попадают граждане, ранее уже заключившие договор социального найма на другое помещение, либо являющиеся собственниками жилых помещений.
Ранее по теме:
Дело экс-гендиректора "Гринфлайта" отдали дольщикам
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:18
Носов замкнул пул кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила
Он стал пятым претендентом.Сегодня в 14:12
Террористов лишат российского гражданства
Если у них есть еще одно.Сегодня в 14:11
На тюменской трассе перевернулась иномарка - пострадали дети
И женщина.Сегодня в 14:08
Движение по мосту через реку Юг в Прикамье возобновят на неделю позже
Открыть трассу планировали 20 июля.Сегодня в 14:00
Трамвай из Екатеринбурга доедет до Верхней Пышмы к 2019 году
Проект одобрен госэкспертизой.Сегодня в 13:40
Тоболяка будут судить за гибель 2 человек в ДТП
Ему грозит 7 лет.Сегодня в 13:35
Проваленный наркотест оставит военных без денег
По решению Путина.Сегодня в 13:31
День города в Екатеринбурге проведут кировчане
За 25,7 миллиона.Сегодня в 13:26
Две тысячи курганцев зимой могут остаться без отопления
Из-за конфликта владельца котельной с мэрией.Сегодня в 13:21
В Перми перевернулся автобус с пассажирами
10 пострадавших.Сегодня в 13:19
Челябинские общественники вступились за репрессированных на "Золотой горе"
Проект "Челябинск-ЭКСПО" оценят эксперты.Сегодня в 13:07
На пост главы Озерска отобрали 3 кандидатов
Их ждет собеседование.Сегодня в 12:57
Жительница Тюменской области погибла на Пхукете
Упав с крыши отеля.Сегодня в 12:52
Ди Каприо произвели в "короли мусорного стиля"
За пакет на поясе.Сегодня в 12:49
AZUR air задерживает очередной рейс из Екатеринбурга
На этот раз в Болгарию.
Главные новости
- Сегодня в 13:26Две тысячи курганцев зимой могут остаться без отопления
- Сегодня в 13:19Челябинские общественники вступились за репрессированных на "Золотой горе"
- Сегодня в 10:23Свердловский реестр обманутых дольщиков "худеет"
- Сегодня в 09:58В Прикамье заболеваемость гепатитом С выросла в 2,4 раза
- Сегодня в 08:13Администратор "групп смерти" отделался 3 годами колонии-поселения
Аналитика
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?