В дороги Челябинской области "закатают" еще 5 миллиардов рублейСегодня в 11:40
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План финансирования перевыполнен.
В 2017 году объем расходов из бюджета Челябинской области на ремонт и строительство дорог по отношению к первоначальному плану увеличен в 1,7 раза и составил 12,6 миллиарда рублей. Изначально планировалось, что на эти цели будет потрачено 7,3 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".
"Все источники формирования дорожного фонда сохранены, регион планирует выполнить все взятые на себя расходные обязательства по ремонту и строительству дорог", - подчеркнул глава Южного Урала Борис Дубровский.
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