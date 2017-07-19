В течение 10 дней.

Дорожники в течение 10 дней каждое утро будут перекрывать участок трассы Челябинск-Екатеринбург возле поселка Клеопино.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФКУ УПДОР "Южный Урал", отрезок будет недоступен для автомобилистов 19-29 июля с 4.30 до 5.00. Специалисты АО "Социнтех-Интстал" будут монтировать там рамную конструкцию.

"Остановка может повлечь скопление транспорта и задержку в пути. Все вынужденные перемещения нужно планировать в эти дни с учетом задержки в пути. Это касается, в первую очередь, тех, кто направляется к рейсу в аэропорт Кольцово", - добавили в пресс-службе ФКУ УПДОР "Южный Урал".