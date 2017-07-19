Если Госдума одобрит.

2018 год в России могут объявить Годом народных художественных промыслов (НХП). Такое предложение было озвучено 18 июля на заседании экспертного совета по развитию легкой промышленности, народных, художественных промыслов, индустрии детских товаров парламентского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Идея была одобрена представителями экспертного совета и депутатами Госдумы, отмечает один из участников мероприятия - замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

"Продвижение народных художественных промыслов является одним из приоритетов развития, обозначенных главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. В регионе создан художественный совет по народным промыслам, осуществляется межотраслевое взаимодействие в данной сфере, действует региональный Центр развития туризма, который занимается организацией площадок для экспозиций ремесленников на всех мероприятиях событийного туризма на Среднем Урале. Объявление Года НХП позволит продвижению народных промыслов и привлечет внимание общественности к данной теме", – рассказал он.

Также на заседании обсудили формирование комфортной правовой среды для ремесленной деятельности. Были рассмотрены перспективы установления "единого налога НХП" и наделения субъектов РФ правом господдержки организаций НХП из федерального перечня, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

На Среднем Урале из традиционных художественных ремесел развиваются камнерезно-гранильное и ювелирное производства, художественная ковка металла, лаковая роспись по металлу, деревообрабатывающие промыслы и производство изделий из художественной керамики и фарфора. Местами традиционного бытования НХП являются Екатеринбург, Нижний Тагил, Сысерть, Богданович, Туринск, Лесной, Каменск-Уральский, Артемовский, Алапаевский, Талицкий и Невьянский районы.

Стоит отметить, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. 2016-й прошел под знаком российского кино, а 2015-й - под "сенью" отечественной литературы.