×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми автомобилистов прокатят на электричкахСегодня в 12:24

  • Текст

Бесплатно.

Пермских автомобилистов будут бесплатно возить на электричках. Вместо билета достаточно предъявить водительские права, сообщили "Уралинформбюро" в Пермской пригородной компании.

Акция пройдет 25 июля и 1 августа 2017 года. "Бесплатный проезд будет предоставлен во всех направлениях городской агломерации города Пермь", - уточнил пресс-секретарь Василий Кучумов.

Акция обусловлена ситуацией, сложившейся на дорогах краевого центра в связи с масштабным ремонтом основных магистралей. Дабы избежать жутких пробок, многие автомобилисты пересаживаются на железнодорожный транспорт. Отмечается, что пассажиропоток в электричках уже вырос на 5 000 человек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×