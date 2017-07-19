Бесплатно.

Пермских автомобилистов будут бесплатно возить на электричках. Вместо билета достаточно предъявить водительские права, сообщили "Уралинформбюро" в Пермской пригородной компании.

Акция пройдет 25 июля и 1 августа 2017 года. "Бесплатный проезд будет предоставлен во всех направлениях городской агломерации города Пермь", - уточнил пресс-секретарь Василий Кучумов.

Акция обусловлена ситуацией, сложившейся на дорогах краевого центра в связи с масштабным ремонтом основных магистралей. Дабы избежать жутких пробок, многие автомобилисты пересаживаются на железнодорожный транспорт. Отмечается, что пассажиропоток в электричках уже вырос на 5 000 человек.