ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:05
- Текст
По версии "Уралинформбюро".
1. Черный четверг
20 июля стало черным четвергом для фанатов рок-группы Linkin Park. Фронтмен коллектива 41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Музыкант покончил с собой.
В день смерти солиста Linkin Park презентовал клип на песню Talking to Myself с последней пластинки. Сделанное в стиле road movie видео набрало более 2 миллионов просмотров за несколько часов.
2. Код Уралмаша
У каждого екатеринбургского района своя неповторимая атмосфера и история. У каждого - свои легенды и даже песни.
Например, "трудяга" Уралмаш - где когда-то перед рабочими машиностроительного гиганта выступали Фидель Кастро и Ричард Никсон, а юная Индира Ганди забиралась в ковш экскаватора, где учился и работал будущий глава Тайваня Цзян Цзинго.
Теперь же на Уралмаше, по слухам мегаполиса, живут самые лютые гопники. Но местные жители любят свой район и бережно хранят его историю и истории.
3. "Моя страсть - быстрая езда, очень быстрая езда"
"Моя страсть - быстрая езда, очень быстрая езда", - признается 79-летняя Розмари Смит. Пожилая ирландка промчалась по французскому автодрому Paul Ricard на 800-сильном болиде "Формулы-1" в ходе заезда в честь 40-летия команды Renault Sport F1. Она стала самым возрастным пилотом машины "королевских гонок".
Розмари Смит еще в молодости увлеклась раллийными гонками. Сначала она была штурманом, а потом сама села за руль. Сейчас любительница скорости руководит собственной автошколой.
4. Все как у больших
Настоящий триллер разыгрался в капле воды из Чистых прудов Москвы. Микробиологи сняли на видео процесс охоты хищной инфузории Homalozoon на коловратку.
Одноклеточное подплывает к своей жертве парализует ее ядом, обездвиживает и заглатывает. Процесс можно сравнить с тем, как охотятся на свою добычу хищные змеи.
5. Лохматый спасатель
В США во время прогулки по пляжу с хозяином пес увидел в воде барахтающегося олененка. Не думая ни минуты, он бросился к утопающему. Через пару минут лохматый спасатель вытащил олененка на берег и попытался оказать ему первую помощь. Пес аккуратно подталкивал его, пытался поднять на ноги и облизывал.
Скорее всего, малыш отбился от мамы, испугавшись шума машин и туристов, и угодил в воду.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:14
Свердловские долгострои обзаведутся "дорожными картами"
Для оперативного решения проблем.Сегодня в 17:59
Перед отпуском Госдума обрушила шквал запретов
На информационную сферу.Сегодня в 17:47
В Югре в ДТП с грузовиком погиб пассажир BMW
3 человека пострадали.Сегодня в 17:37
На выборы свердловского губернатора заявился новый кандидат
На прохождение муниципального фильтра у него 5 дней.Сегодня в 17:29
Свердловчанам обещают "молочные реки"
И дешевые овощи.Сегодня в 17:22
Сургутяне обналичили 336 миллионов через подставные фирмы
Главарю банды грозит до 5 лет.Сегодня в 17:10
Экс-гендиректор курганского ГУПа отделался "условкой" за взятки
И штрафом.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:56
ЕВРАЗ-НТМК обновил автобусный парк
Для комфорта рабочих.Сегодня в 16:52
Жилфонд Среднего Урала готов к зиме на 15%
Подсчитали энергетики.Сегодня в 16:42
Россиян будут лечить "виртуальные" врачи
В Интернете.Сегодня в 16:26
В Кургане на платном пляже утонула девушка
Из воды ее достал водолаз.Сегодня в 16:06
Тюменские улицы ушли под воду
Из-за форс-мажорных опрессовок.Сегодня в 16:02
Сотрудники "ГАЗЭКСа" вошли в сотню лучших бегунов
Преодолев 42 километра.Сегодня в 15:53
Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИ
Из-за его экстремистского прошлого.
Главные новости
- Сегодня в 15:53Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИ
- Сегодня в 15:15В Екатеринбурге открыли барбекю на 1000 "квадратов"
- Сегодня в 14:50Школьников разрешили бить веслом
- Сегодня в 14:11Управляющего НТЗТИ отправили под домашний арест
- Сегодня в 13:02Прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору тюменского МУП "Водоканал"
Аналитика
Быть ли стройке, решит… Росавиация
Или "Ренова".
Капремонт трещит по швам
Подрядчики бегут из Зауралья.
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.