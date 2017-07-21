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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:05

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По версии "Уралинформбюро".

1. Черный четверг

20 июля стало черным четвергом для фанатов рок-группы Linkin Park. Фронтмен коллектива 41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Музыкант покончил с собой.

В день смерти солиста Linkin Park презентовал клип на песню Talking to Myself с последней пластинки. Сделанное в стиле road movie видео набрало более 2 миллионов просмотров за несколько часов.

2. Код Уралмаша

У каждого екатеринбургского района своя неповторимая атмосфера и история. У каждого - свои легенды и даже песни.

Например, "трудяга" Уралмаш - где когда-то перед рабочими машиностроительного гиганта выступали Фидель Кастро и Ричард Никсон, а юная Индира Ганди забиралась в ковш экскаватора, где учился и работал будущий глава Тайваня Цзян Цзинго.

Теперь же на Уралмаше, по слухам мегаполиса, живут самые лютые гопники. Но местные жители любят свой район и бережно хранят его историю и истории.

3. "Моя страсть - быстрая езда, очень быстрая езда"

"Моя страсть - быстрая езда, очень быстрая езда", - признается 79-летняя Розмари Смит. Пожилая ирландка промчалась по французскому автодрому Paul Ricard на 800-сильном болиде "Формулы-1" в ходе заезда в честь 40-летия команды Renault Sport F1. Она стала самым возрастным пилотом машины "королевских гонок".

Розмари Смит еще в молодости увлеклась раллийными гонками. Сначала она была штурманом, а потом сама села за руль. Сейчас любительница скорости руководит собственной автошколой.

4. Все как у больших

Настоящий триллер разыгрался в капле воды из Чистых прудов Москвы. Микробиологи сняли на видео процесс охоты хищной инфузории Homalozoon на коловратку.

Одноклеточное подплывает к своей жертве парализует ее ядом, обездвиживает и заглатывает. Процесс можно сравнить с тем, как охотятся на свою добычу хищные змеи.

5. Лохматый спасатель

В США во время прогулки по пляжу с хозяином пес увидел в воде барахтающегося олененка. Не думая ни минуты, он бросился к утопающему. Через пару минут лохматый спасатель вытащил олененка на берег и попытался оказать ему первую помощь. Пес аккуратно подталкивал его, пытался поднять на ноги и облизывал.

Скорее всего, малыш отбился от мамы, испугавшись шума машин и туристов, и угодил в воду.

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