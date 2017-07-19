После дебюта на МАКС-2017.

Аэролет Bartini в будущем станет панацеей для мегаполисов. Разработка московской компании - резидента технопарка Сколково представлена на Международном авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском.

Двух- и четырехместные электролеты вертикального взлета и посадки могут использоваться для перевозки грузов массой до 120 килограммов или в качестве пассажирского такси. Дроны работают в беспилотном или ручном режиме управления. Аэролеты практически не шумят и не загрязняют атмосферу выхлопными газами. Стоит одна машина порядка 120 тысяч долларов.

"С помощью блокчейн-технологий она самостоятельно собирает заявки на поездки, заботится о себе и делает расчеты. Пользователю нужно только задать маршрут, система сама выберет его оптимальные варианты. Оплатить услуги аэротакси можно токенами", - сообщили "Уралинформбюро" директор по развитию Bartini Илья Ханыков.

По словам руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина, в отличие от зарубежных аналогов Bartini может использовать в качестве площадки для взлета или посадки парковку для автомобилей.

Появление таких летательных машин в Москве - это "взгляд в будущее", отметил он.