Аэротакси взмоют в небо МосквыСегодня в 16:34
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После дебюта на МАКС-2017.
Аэролет Bartini в будущем станет панацеей для мегаполисов. Разработка московской компании - резидента технопарка Сколково представлена на Международном авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском.
Двух- и четырехместные электролеты вертикального взлета и посадки могут использоваться для перевозки грузов массой до 120 килограммов или в качестве пассажирского такси. Дроны работают в беспилотном или ручном режиме управления. Аэролеты практически не шумят и не загрязняют атмосферу выхлопными газами. Стоит одна машина порядка 120 тысяч долларов.
"С помощью блокчейн-технологий она самостоятельно собирает заявки на поездки, заботится о себе и делает расчеты. Пользователю нужно только задать маршрут, система сама выберет его оптимальные варианты. Оплатить услуги аэротакси можно токенами", - сообщили "Уралинформбюро" директор по развитию Bartini Илья Ханыков.
По словам руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина, в отличие от зарубежных аналогов Bartini может использовать в качестве площадки для взлета или посадки парковку для автомобилей.
Появление таких летательных машин в Москве - это "взгляд в будущее", отметил он.
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