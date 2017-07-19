Из-за конфликта владельца котельной с мэрией.

Около 2 тысяч курганцев, проживающих на улице 9 мая, зимой могут остаться без отопления и горячей воды. Владелец газового теплоисточника, питающего 5 многоэтажек, намерен отказаться от убыточного бизнеса, если ему не разрешат поднять тарифы.

Как рассказал "Уралинформбюро" предприниматель Евгений Брагин, областной департамент государственного регулирования цен утвердил для него тариф в 1350 рублей. При этом средняя цена гигакалории в регионе составляет 1900-2000 рублей. Бизнесмен неоднократно обращался к чиновникам с просьбой поднять тариф, но получал отказы.

В итоге Брагин выставил котельную на продажу на сайте Avito. Он оценил ее в 12,5 миллиона рублей. Если теплоисточник никто не купит, в сентябре он намерен отказаться от него.

"Согласно постановлению правительства №889, я обязан предупредить о прекращении обслуживания за 9 месяцев. Все это было сделано. Затем в течение 30 дней администрация может обязать меня в течение 3 лет продолжить отапливать дома с условиями, что она будет компенсировать мне убытки. Ничего этого сделано не было, поэтому я не считаю, что у меня есть перед администрацией какие-то обязательства", - пояснил Брагин.

Предприниматель обратился с заявлением в региональную прокуратуру, а также направил обращение губернатору Курганской области Алексею Кокорину.

Вызывает опасения еще и состояние сетей, питающих дома. Они находятся под арестом у судебных приставов. При этом их опрессовками в течение двух лет никто не занимался. Если коммуникации сгнили, то зимой это повлечет прорывы.