По решению Путина.

Военнослужащие, не прошедшие тест на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, при увольнении останутся без единовременного пособия.

Соответствующие поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Без средств рискуют остаться и совершившие административное правонарушение с использованием наркотиков без медицинского назначения.