Если у них есть еще одно.

19 июля 2017 года Государственная дума единогласно приняла в третьем чтении закон о лишении гражданства России иностранцев, осужденных по "террористическим" и "экстремистским" статьям Уголовного кодекса.

Лишать подданства РФ будут не всех поголовно, а только тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения, передает "Уралинформбюро".

Этот же закон вводит для иностранцев присягу при вступлении в российское гражданство и упрощает получение паспорта РФ для украинцев.

Законопроект о лишении гражданства был внесен в Госдуму после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Теперь его предстоит одобрить Совету Федерации и главе государства.