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День города в Екатеринбурге проведут кировчанеСегодня в 13:31

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За 25,7 миллиона.

Аукцион по проведению Дня города в Екатеринбурге в 2017 году выиграла компания из Кировской области - ООО "Олди концерт". Начальная цена контракта составляла 27 миллионов, кировчане снизили ее до 25,7 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Подрядчик должен будет устроить большой праздник в Историческом сквере, провести фестиваль еды, выставку ретроавтомобилей, праздник цветов, конкурс "Мисс Екатеринбург", парусную регату, велогонку, соревнования по баскетболу, организовать фейерверк, а также гала-концерт.

Празднование Дня города в Екатеринбурге состоится 19 августа. Одним из главных приглашенных артистов будет Стас Пьеха. Кроме выпускника "Фабрики звезд-4" на концерте будет еще один хедлайнер, но его имя пока не называется.

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Хедлайнером Дня города в Екатеринбурге будет Стас Пьеха

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