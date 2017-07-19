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В Зауралье более половины пожарных автомобилей подлежат списаниюСегодня в 14:20

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А число пожаров выросло.

Непростая ситуация с пожарной безопасностью сложилась в Курганской области. Из 28 автомобилей спасателей 17 выработали эксплуатационный ресурс и подлежат списанию.

"В течение последних 4 лет ни одного нового пожарного автомобиля не приобреталось. На ремонт техники было потрачено 1,5 миллиона рублей", - сообщил "Уралинформбюро" начальник управления реабилитации и защиты населения Курганской области Сергей Кетов.

В то же время количество пожаров в первом полугодии в 9 районах Зауралья выросло почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 68 до 78.

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