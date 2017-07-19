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Свердловчанам выплатили 218 миллионов рублей "зарплатного" долга Сегодня в 15:18

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За полгода.

За январь-июнь 2017 года судебным приставам Среднего Урала удалось взыскать 218,99 миллиона рублей долга по заработной плате. Окончено 9101 исполнительное производство.

Только в отношении теплосберегающей компании в Ревде поступило 515 исполнительных документов о взыскании задолженностей оп заработной платы. После получения уведомлений от судебных приставов должник самостоятельно рассчитывался с рабочими. В целом им было выплачено 11,54 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В Алапаевске исполнено 628 производств на 11,694 миллиона рублей, в Красноуфимске – 545 на 15,886 миллиона. Больше всех работников, не получивших кровные, насчитали в Новой Ляле, где было открыто 1696 исполнительных производств на 10,951 миллиона рублей. С межрайонным отделом по исполнению особых производств "рассчитались" на общую сумму 37,237 миллиона рублей.

Стоит отметить, что далеко не все хозяева предприятий проявляют сознательность. В некоторых случаях, чтобы получить заработанное, приходится прибегать к помощи самого президента РФ Владимира Путина. Так, перед 195 работниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий долг по зарплате в 13 миллионов рублей был закрыт, только после их жалобы в "прямую линию" главы государства.

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