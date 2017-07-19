На деньги.

В России активизировались мошенники, орудующие под видом налоговых инспекторов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Федеральной налоговой службы РФ.

Мошенники обзванивают налогоплательщиков и оставляют на автоответчик сообщения о том, что у них есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах.

"Во всех случаях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов списывались деньги с телефонного счета", - уточняют в пресс-службе ведомства.

Мошеннические звонки были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Татарстане. ФНС подчеркивает, что налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме.