Пожаловавшихся Путину.

19 июля 2017 года вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт провел личный прием граждан, обратившихся с вопросами в сфере ЖКХ на "прямую линию с Владимиром Путиным". По итогам работы будут предприняты меры, которые позволят свердловчанам решить возникшие проблемы, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

На прием пришли шестеро из семи жителей Среднего Урала, обратившихся за помощью к главе государства. Еще один мужчина отметил, что его вопрос снят и не приехал на прием.

Житель дома №22 по улице Бисертской в Екатеринбурге Владимир Сазонов жаловался президенту на отсутствие горячей воды. Однако сегодня, после окончания планового ремонта котельной, кипяток вернулся в краны, претензий к его качеству у жильцов нет, отметил мужчина.

Екатеринбурженка Вера Касаткина от имени бабушки попросила признать жилое здание по улице Главной,11 аварийным: там провалились полы, рушатся стены и горит проводка.

"Для этого жильцы дома должны обратиться в межведомственную комиссию горадминистрации. Это несложная процедура - необходимо заявление собственника и заключение о техническом состоянии дома. Комиссия проводит заседания чаще, чем один раз в месяц. Есть большие шансы на то, что ваш дом будет признан аварийным", - отметил С.Швиндт. Он рассказал, как правильно сформировать пакет документов и объяснил механизм переселения из ветхого и аварийного жилья.

Анастасия Симакина спросила, может ли ее семья из десяти человек, прописанная в двухкомнатной квартире в доме постройки XIX века на улице Кирова, претендовать на другую жилплощадь. Выяснилось, что часть семьи с разрешения муниципальных властей уже 20 лет занимает соседнюю квартиру, не платя за нее ни копейки. За первую квартиру накоплен "коммунальный" долг в 200 тысяч рублей. Девушка рассказала, что намерена во всем предметно разобраться и погасить долг. Вице-губернатор порекомендовал ей обратиться в комиссию горадминистрации с пакетом документов, доказывающих аварийное состояние жилплощади, принадлежащей Симакиным

Также замгубернатора принял жителей Нижней Салды и Белоярского района.

Обращения свердловчан врио главы региона Евгению Куйвашеву президент России Владимир Путин передал в ходе рабочей встречи в Екатеринбург. Глава региона отвел подчиненным две недели на решение проблем уральцев.