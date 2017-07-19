Из аэропорта Жуковский.

С 5 августа авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает новый рейс из подмосковного Жуковского в Тбилиси. Это седьмое направление перевозчика из этого международного аэропорта.

Отправиться в столицу Грузии можно будет дважды в неделю: по понедельникам и субботам. Время в пути – 2 часа 35 минут.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", минимальная стоимость билета - 64 евро в одну сторону, включая все сборы, 10 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади (цены действительны в период распродажи "Лето без границ" до 31 июля 2017 года).

У Тбилиси есть, что показать путешественникам - это старинные крепости, высокогорные храмы, колоритные кварталы древнего города и красивейшие пейзажи. Кроме достопримечательностей, туристы смогут оценить грузинскую кухню и знаменитые вина.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" входят в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - май 2017 года.