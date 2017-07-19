В три этапа.

В Екатеринбурге проспект Сахарова - одну из главных артерий микрорайона Академический - продлят до улицы Амундсена. Построить участок длиной 2,5 километра планируют за 35 месяцев. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Победителей конкурсов назовут 11 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Большую часть средств на масштабную стройку выделят из госкзаны в рамках федеральной программы "Жилище".

Возводить участок, который соединит две улицы, будут в три этапа: от Вильгельма де Геннина до Мехренцева (345 миллионов рублей), от Мехренцева до Чкалова (292 миллиона) и от Чкалова до Амундсена (461 миллион). В целом будет потрачено около 1,1 миллиарда бюджетных рублей.