Пассажирских.

Минтранс России внес в правительство законопроект, предполагающий лицензирование услуг по перевозке пассажиров в транспорте, рассчитанном на 8 и более человек. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на главу ведомства Максима Соколова.

Лицензирование пассажирских перевозок в России отменили в 2011 году. С тех пор число ДТП с участием автобусов неуклонно растет, передает "Уралинформбюро".

На Урале одна из самых жутких аварий произошла 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Автобус, перевозивший детскую сборную по акробатике из Нефтеюганска, задел встречный грузовик и врезался в другой большегруз. Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер.

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