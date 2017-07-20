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Новая улица соединит два района ЕкатеринбургаСегодня в 11:10

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Цена вопроса — почти 352 миллиона рублей.

Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило конкурс на проведение работ по продолжению улицы Краснолесья до улицы Суходольской. Условия конкурса размещены на Едином портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Сейчас на территории будущей улицы расположены частный сектор и садоводческие товарищества. Согласно планам разработчиков, будущая магистраль с двухполосной проезжей частью в каждом направлении, трехметровыми тротуарами и велодорожками такой же ширины должна соединить район Академической с микрорайоном Широкая речка. Ее протяженность составит 1090 метров. Предполагается, что по новой улице пойдет общественный транспорт.

Стартовая цена аукциона составляет без малого 352 миллиона рублей. Конкурс назначен на 14 августа. Победитель должен будет выполнить работы в срок не позднее 35 месяцев со дня заключения контракта. Финансирование строительства новой дороги будет вестись из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и городского.

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