После сильного града.

19 июля 2017 года из-за сильного града трасса под Магнитогорском в районе 12 участка порылась ледяной коркой. Видео выложил в сеть один из автомобилистов.

(Видео: Вячеслав Ильин, группа "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки")

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ночью и днем 20 июля неблагоприятные погодные явления на Южном Урале продолжатся. Синоптики обещают град, ливни и усиление ветра до 25 метров в секунду.