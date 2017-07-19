×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава Среднего Урала подписал соглашение с РостехомСегодня в 20:04

  • Текст

На 5 лет.

19 июля 2017 года в Жуковском на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов подписали соглашение о сотрудничестве. Срок его действия - 5 лет.

Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, стороны договорилась о взаимодействии в сфере обеспечения продовольственной и экологической безопасности России.

Куйвашев также принял участие в церемонии вручения свидетельства резидента особой экономической зоны "Титановая долина" Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие Boeing и ВСМПО-Ависма).

"Стратегическое партнерство Boeing и Свердловской области обретает новые масштабы. Этим событием увенчались наши общие усилия - организационные, финансовые, законотворческие. Такой резидент, как Boeing, - лучшее доказательство привлекательности Урала для инвестиций и международной кооперации. Мы будем и впредь оказывать государственную поддержку инвестпроектам в разных отраслях, активно формировать благоприятный деловой климат в регионе," - заявил Куйвашев.

Завод, создаваемый на территории ОЭЗ "Титановая долина", будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, которые используются при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения - Boeing 787 Dreamliner.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×