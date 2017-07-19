На 5 лет.

19 июля 2017 года в Жуковском на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов подписали соглашение о сотрудничестве. Срок его действия - 5 лет.

Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, стороны договорилась о взаимодействии в сфере обеспечения продовольственной и экологической безопасности России.

Куйвашев также принял участие в церемонии вручения свидетельства резидента особой экономической зоны "Титановая долина" Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие Boeing и ВСМПО-Ависма).

"Стратегическое партнерство Boeing и Свердловской области обретает новые масштабы. Этим событием увенчались наши общие усилия - организационные, финансовые, законотворческие. Такой резидент, как Boeing, - лучшее доказательство привлекательности Урала для инвестиций и международной кооперации. Мы будем и впредь оказывать государственную поддержку инвестпроектам в разных отраслях, активно формировать благоприятный деловой климат в регионе," - заявил Куйвашев.

Завод, создаваемый на территории ОЭЗ "Титановая долина", будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, которые используются при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения - Boeing 787 Dreamliner.