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Мигранты не смогли полностью компенсировать естественную убыль россиянСегодня в 07:59

Она возросла в 3 раза.

В первые 5 месяцев 2017 года в России родились 679,2 тысячи человек, а умерли 791 тысяча. Таким образом, естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает "Уралинформбюро".

Как отмечает Росстат, потери населения на 72,2% были компенсированы миграционным приростом.

По состоянию на 1 июня в России проживает 146,8 миллиона человек.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
проблема, которую создала власть Сегодня в 10:44

И что теперь? Будут увеличивать долю мигрантов в населении? Они занимают рабочие места, на которые русских уже в принципе не берут.

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