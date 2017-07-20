Она возросла в 3 раза.

В первые 5 месяцев 2017 года в России родились 679,2 тысячи человек, а умерли 791 тысяча. Таким образом, естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает "Уралинформбюро".

Как отмечает Росстат, потери населения на 72,2% были компенсированы миграционным приростом.

По состоянию на 1 июня в России проживает 146,8 миллиона человек.