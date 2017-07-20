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Россия оказалась на дне пенсионного рейтингаСегодня в 08:22

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Пожилых плохо лечат и обеспечивают.

Российская Федерация заняла 40 место из 43 возможных в международном пенсионном рейтинге. Он демонстрирует насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. Исследование провела французская финансовая корпорация Natixis, передает "Уралинформбюро".

При расчете аналитики опирались на 4 фактора: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый из них измерялся в диапазоне от 0 до 100%. Россия набрала 36%, 41%, 58% и 47% соответственно. Общий результат – 45%.

Лидерами рейтинга стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Ниже России в списке оказались Бразилия, Греция и Индия.

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