Пожилых плохо лечат и обеспечивают.

Российская Федерация заняла 40 место из 43 возможных в международном пенсионном рейтинге. Он демонстрирует насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. Исследование провела французская финансовая корпорация Natixis, передает "Уралинформбюро".

При расчете аналитики опирались на 4 фактора: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый из них измерялся в диапазоне от 0 до 100%. Россия набрала 36%, 41%, 58% и 47% соответственно. Общий результат – 45%.

Лидерами рейтинга стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Ниже России в списке оказались Бразилия, Греция и Индия.