Из-за подозрений в вымогательстве взяток.

В Прикамье могут уволить заместителя начальника краевого УГИБДД Николая Зарифуллина.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отношении него была проведена служебная проверка. После этого в МВД РФ были направлены документы для принятия решения об увольнении.

По имеющимся данным, Зарифуллина подозревают в вымогательстве и получении взятки.