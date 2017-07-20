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Каждый четвертый россиянин перенес отпуск  Сегодня в 10:01

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Из-за плохой погоды.

Больше четверти работников российских компаний обратились к руководству с просьбой о переносе отпуска на более раннюю дату из-за холодного и дождливого лета.

Многие рассчитывали провести выходные в июне-августе в городе или на даче, а каникулы устроить осенью, чтобы отправиться к морю в бархатный сезон. Однако неласковое лето лишило их возможности отдыха на природе в уик-энд.

Такие данные озвучили эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций". Они провели исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование". Были опрошены сотрудников HR-служб 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.

"Многие работники, особенно бездетные или те, у кого дети уже взрослые, любят брать отпуск осенью и зимой. В это время обычно цены на билеты ниже, а людей на курортах меньше. Летом эти сотрудники ездят за город или в короткие поездки выходного дня по России. В этом году погода многим спутала планы, народ изголодался по настоящему летнему теплу и старается договориться с начальством о переносе уже согласованных отпусков на более ранние даты, чтобы незамедлительно уехать в теплые края", - пояснил директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.

Ассоциация туроператоров России также отмечает, что туристы стали чаще отправляться в спонтанные поездки и буквально скупают "горящие" туры в теплые страны. Они едут в Турцию, Грецию, на Кипр и в отдаленные уголки России с более приемлемой для отпуска погодой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование". В Сочи путешественники традиционно приезжают в августе, но уже сейчас отмечается повышенный спрос на этом направлении.

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача проекта - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.

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