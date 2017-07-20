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Госдума не пропустила законопроект о штрафах за клевету в соцсетяхСегодня в 10:10

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Он отложен на осень.

Депутаты Государственной думы России отправили законопроект о введении многомиллионных штрафов за распространение недостоверной информации в социальных сетях на доработку. По словам соавтора инициативы Андрея Альшевских, критика, которая звучала все эти дни, будет учтена в конечной редакции документа, передает "Уралинформбюро"

"Некоторые поправки у меня уже подготовлены и при необходимости ждут своего часа. По возможности мы отыщем компромисс между самыми полярными мнениями. Проект закона уходит на осень", - пояснил парламентарий на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В текущем варианте законопроект предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за размещение недостоверной информации в соцсетях. Для юридических лиц штраф может достигать 50 миллионов. Данная инициатива вызвала серьезный общественный резонанс даже несмотря на то, что на рядовых пользователей соцсетей авторы документа обещали не распространять его нормы.

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