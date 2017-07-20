В рамках курса современной истории РФ.

В российских школах вскоре появится новый учебный курс. Он будет посвящен направлениям госполитики за последние 3 года, в частности воссоединению Крыма с Россией, западным санкциям и отечественным ответным мерам. Пилотный проект готовят в Минобрнауки, пишут "Известия".

Нововведение, по мнению авторов, обусловлено тем, что из школьной программы по истории России выпадает значительная часть произошедшего в последние годы. В итоге и учителя, и ученики не могут объективно представлять окружающую действительность. Сформировать у них целостную картину и призван новый курс, передает "Уралинформбюро".

По данным Минобразования, уроки современной истории России будут проводиться не реже одного раза в месяц в нескольких субъектах РФ.

Консолидированная позиция российского общества содержится в Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. К 2020 году историю планируют включить в число обязательных предметов при сдаче ЕГЭ наряду с русским языком и математикой.

Единые учебники по истории России, без внутренних противоречий и написанные хорошим языком, войдут в обновленный комплект учебных пособий, который будет представлен Министерством образования РФ до конца 2017 года.