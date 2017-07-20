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Госдума дала беби-боксам "зеленый свет"Сегодня в 09:31

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Запрет от Мизулиной отклонили.

Государственная дума отклонила законопроект Елены Мизулиной о запрете беби-боксов, передает "Уралинформбюро".

Сенатор предлагала внести изменения в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". Они должны были пресечь появление новых и закрытие старых беби-боксов. Организации, которые устанавливают "окна жизни", согласно проекту, должны платить штраф от 1 до 5 миллионов рублей, а их деятельность приостанавливаться на срок до 90 дней.

У законопроекта, как и у самих беби-боксов, нашлись и противники, и сторонники. Его с поддержала глава МинздраваРФ Вероника Скворцова, по мнению которой риски от использования "окон жизни" перевешивают возможный позитивный эффект - якобы боксы могут использоваться для торговли детьми и склонять матерей к отказу от младенцев. С рядом оговорок инициативу поддержало и правительство РФ.

Сторонники же напоминают, что беби-боксы спасают жизни младенцев.

Сейчас беби-боксы есть в 13 регионах России. Только в пермском "окне жизни" с 2011 года оставили 9 младенцев.

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