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Провоз багажа любой массы в российских самолетах станет платнымСегодня в 10:26

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Для невозвратных билетов.

Госдума РФ рассмотрела и приняла во втором чтении поправки к Воздушному кодексу, суть которых заключается в отмене нормы о бесплатном провозе багажа в самолетах для невозвратных билетов, передает "Уралинформбюро".

Законопроект сохраняет возможность бесплатного провоза багажа для возвратных билетов. Норма устанавливается перевозчиком, однако не может быть меньше 10 килограммов. Перевоз багажа сверх нормы оплачивается пассажиром.

При этом в поправках отмечается, что перевозчик или уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажиров об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора воздушной перевозки пассажира.

В окончательном чтении проект будет принят с высокой долей вероятности, поскольку прошел согласование на всех уровнях власти.

Сегодня у российских пассажиров есть возможность выбирать тариф. Либо это возвратный авиабилет, учитывающий все риски, либо невозвратный, из которого исключен риск отказа от перевозки. Как правило, стоимость невозвратных тарифов на 10-15% ниже обычных.

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