Прокуратура требует взыскать 7,6 миллиона рублей.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с агрокомплекса "Горноуральский", расположенного под Нижним Тагилом, более 7,6 миллиона рублей ущерба за загаженные земли. Кроме того, надзиратели добиваются от организации исправления нарушений и получения лицензии на деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и размещению отходов 1-4 классов опасности.

Предприятие уже оштрафовано на 20 000 рублей за нарушение санитарных правил, а также на 50 000 рублей за порчу земель. Материалы проверок переданы следователям для возбуждения уголовного дела, добавили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее надзиратели сообщали, что из переполненных резервуаров для отходов свинокомлекса изливаются фекалии. Данная масса без отстаивания и обеззараживания откачивается и выливается на поля, выделенные предприятию для утилизации отходов. Вода в расположенной неподалеку реке Лая и подземных источниках перенасыщена кишечной палочкой - нормы превышены в 1000 раз.

На место выезжали специалисты регионального Россельхознадзора. Они выявили загрязнение 977 гектаров земли нитратным азотом, цинком и медью.

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